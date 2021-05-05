今天洋基在主場以7：3擊敗太空人，太空人因過去作弊案成了大聯盟各隊的眼中釘，尤其洋基隊更是對他們恨之入骨，之前因為疫情關係主場不開放球迷入場，但今天洋基少數球迷總算等到了，太空人終於作客洋基球館，而球迷們也按耐不住情緒，無情將噓聲和垃圾話送給了他們。

這也是太空人於2019年作弊案後首次來到洋基主場，尤其兩軍於2019年美聯冠軍賽對決令人印象深刻，當時太空人以4勝出線，其中「阿土伯」艾爾圖維(Jose Altuve)還從洋基終結者查普曼(Aroldis Chapman)手中敲出再見全壘打，當時查普曼似乎察覺有異，在投手丘上露出詭異笑容。今天洋基球迷開賽就豪不客氣，尤其等到艾爾圖維上場瘋狂給予噓聲，響起滿場「FXXK Altuve 」呼聲，同樣也噓了其他太空人球員。更有人直接飆罵「AXXhole」字眼，甚至將太空人作弊道具「垃圾桶」帶進場，頗有諷刺意味，看來洋基球迷完全無法原諒太空人。

The first casualty of the Yankees-Astros game: an inflatable trash can confiscated by security pic.twitter.com/Ip6fK6xVYz — Stephanie Apstein (@stephapstein) May 4, 2021

洋基打線也毫不客氣，1局下半就開出3分，由「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）2分全壘打開出好彩頭，第6局勒瑪修(DJ LeMahieu)和史坦頓繼續拉開比數，將比賽鎖定在7：3，在第4局就把對方王牌葛倫基（Zack Greinke）打下場。他今天投4局被敲3安失掉3分，有4次三振4次保送，狀態並不好，接替投手也未能保住局面，讓洋基打線佔盡優勢。而洋基除先發投手赫曼(Domingo Germán)5局失掉3分外，接替投手都沒失分，至於被噓最慘的艾爾圖維整場4打數都沒安打，表現相當悽慘。最後8局下洋基一度攻佔滿壘，準備痛擊太空人，可惜打者擊出內野滾地球遭刺殺。9局上洋基派出格林(Chad Green)上場終結，最後穩穩守住戰局完成甜蜜復仇。

Yes, #Yankees fans are yelling what you think they are yelling at #Astros’ Jose Altuve pic.twitter.com/MXG0Y7Z9hD — Brendan Kuty (@BrendanKutyNJ) May 4, 2021

(中時新聞網)