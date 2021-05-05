北台灣通訊連鎖直營管理門市傑昇通信，統計彙整2021年1/1-3/31（第一季）門市手機銷售價格，公佈第一季手機降價TOP 10榜單，以Google Pixel 4 XL（128G）降幅逾1萬9最多，vivi X50 Pro（8+256G）次之，ASUS Zenfone 7系列機型全數進降價榜，連ROG Phone 3也不例外，Apple iPhone 12（64G）更有高達4千元的降幅，十足驚人，而重回全球智慧型手機銷量冠軍的三星Galaxy Z Flip 5G摺疊機，本季也降3,500元，提供給想入手的消費者趁機選購。

2021傑昇通信門市第一季手機降價榜。（傑昇通信提供／黃慧雯台北傳真）

傑昇通信分析，由於第一季Google pixel 5、4a相繼缺貨，因此電信業者針對Google Pixel 4 XL大幅降價促銷，從32,550元降到13,490元，已經來到歷史最低點；而國產品牌ASUS ROG Phone5新機於3月開賣，前一代ROG Phone 3（12+512G）也加入降價行列，此外，ZenFone 7（8+128G）及（6+128G）、7 Pro，自2020年底便開始有千元以上的降幅，不但品牌重新定位，原廠定價亦跟著修正，目前累積總降價金額約8,700元。

今年全球第一季手機出貨量成長最多的是vivo，不僅與小米、OPPO一起分食華為市場，而有高達85%的成長率，成長幅度明顯；傑昇通信表示，新機X60系列亦於3月底登台開賣，加上第一季中間價位的新機不斷湧入，相同價格帶中也有輕旗艦的機型，連帶影響vivo X50、X50 Pro降價幅度也不少，X50 Pro於通路價格幾乎腰斬。

至於手機龍頭三星，這次進入Q1降價榜的單機是Galaxy Z Flip 5G摺疊機，傑昇通信指出，摺疊機市場潛力可期，因此各大品牌無不投入研發，以此為新機賣點，然而摺疊機的定價偏高，因此三星少見的在原廠定價上先做修正，原定價為49,888元，Q1下修至40,888元，降價近萬元，可望拉低價格後，進而抬高市場接受度。

而受安卓5G新機潮影響，全球手機銷量位居第二的蘋果，除了在4月推出iPhone 12新色，iPhone 12較冷門的規格64G，累積總降價金額有近4,000元的降幅，以及iPhone 12 Pro（256G）也有2,700元的降價，傑昇通信認為，即便一度受晶片產能影響，iPhone 12 Pro幾度缺貨，不過拉長線來看，晶片缺貨並未帶來重大影響。

(科技)