中澳關係近年緊張，雙方祭出制裁、相互反擊，財信傳媒董事長謝金河表示，中國是澳洲最大出口國，占出口比重32.6%，但去年澳洲經濟表現反而優於預期，而台灣的出口43%來自中國大陸，一直以來，我們都覺得失去中國市場，台灣經濟就完了，這回澳洲真的給台灣上了一堂課！

中澳貿易戰升溫，大陸拒買澳洲相關農產品。謝金河在臉書發文指出，為了制裁澳洲，中國對澳洲的大麥、牛羊肉、煤、木材、龍蝦、海産到紅酒等都被課高關稅，或是以非經濟手段，例如，海關刁難通關，讓活龍蝦壞死，牛羊肉類腐敗，最慘的如紅酒加課116.2到218.4%的反傾銷稅，澳洲的紅酒原來九成出口到中國，在高關稅下，澳洲出口到中國的紅酒幾乎歸零，酒莊及酒商叫苦連天。

最近澳洲也展開反擊，他提到，除了廢除華為5G建設，澳洲也回頭檢討與中國簽署一帶一路合約，最近中資集團租達爾文港的99年租約也被喊停，澳洲政府甚至逐一檢視地方政府與中國簽署的合約。對方澳洲來說，中國是澳洲最大出口國，占出口比重32.6%，中國向澳洲每年進口6.65億噸的鐵礦砂，占了澳洲六成的出口比重，中澳交惡，對澳洲經濟的衝擊，可以想像有多麼巨大。

謝金河說，去年澳洲經濟表現反而優於預期，去年第三季經濟成長率3.4%，第四季也有3.1%，澳洲政府上修今年經濟成長率，從原來預估3.5%上修到4.75%，看起來沒有中國市場，澳洲經濟並沒有受到太大影響。

「澳洲這兩年的經濟發展策略，也許也可以給台灣的企業上一課。」謝金河直言，一直以來，我們都覺得中國大陸的市場很大，失去中國市場，台灣經濟就完了，尤其是台灣的出口43%來自中國大陸，兩岸關係不佳，台灣經濟一直不會好，這回澳洲真的給台灣上了一堂課！

(中時新聞網)