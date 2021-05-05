彰化男子黃聖財與從事茶葉生意的越籍何姓女子有債務糾紛，6年前他夥同友人陳濬承誘騙何女到大陸，趁機下藥迷昏後毆打並棄置路邊致死，2人逃回台灣，大陸公安依兩岸共同打擊犯罪機制請台灣警方偵辦，最高法院依殺人罪將黃、陳各判刑15年、12年定讞。

黃男從事農作物肥料買賣因生意關係認識何女，他借款給對方卻久未獲清償因而心生不滿，他與陳濬承計畫殺害何女，他向何女佯稱大陸地區有2名男子要向她購買烏龍茶，邀約何女前往大陸地區洽談買賣事宜，何女不疑有他依約前往。

2015年9月19日在大陸地區東莞市自小客車內，先由黃男拿預先準備摻有安眠藥的紅色飲料一瓶交予何女飲用，待她藥效發作陷入昏睡狀態後，載往東莞市某廢棄物處理中心路邊，2人停車後，黃男以拳腳對已昏迷之何女凌虐毆打，並將她拖下車棄置於路邊。

黃男與陳男行凶後循小三通出境大陸，何女醒來後發現身上有多處傷勢且身體不適，隔天早上才有民眾經過該處，經何女求救後，大陸公安將何帶往醫院治療並製作筆錄，但因中毒休克及併發症，併因遭毆打凌虐氣胸等，何女因多器官功能衰竭不治死亡。

案經大陸地區公安部循兩岸共同打擊犯罪機制函請台灣刑事局偵辦，並移送彰化地檢署偵查起訴；彰化地方法院及台中高分院依傷害致死罪，將黃及陳各判處15年及12年徒刑，上訴後，最高法院撤銷發回。

台中高分院更一審認定，黃及陳在何女昏迷狀況下加以毆打凌虐構成殺人罪，2人毆打凌虐被害人後，又將之棄置於荒僻地區致被害人未能及時獲救，行為手段凶殘可議，且造成何女魂斷異鄉，所為應予非難，各判刑15年及12年，上訴後，最高法院駁回確定。

(中時 )