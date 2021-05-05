哈利法克斯國際安全論壇於3日晚（Halifax International Security Forum，HFX）將今年的「馬侃獎」（John McCain Prize）頒贈給總統蔡英文。

中國駐加拿大使館5日就此發表聲明表示，哈利法克斯國際安全論壇不顧中方嚴正立場，執意向中國台灣地區領導人蔡英文頒獎，嚴重違反一個中國原則，向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號，中方對此表示堅決反對。

聲明指出，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。一個中國原則是公認的國際關係准則和國際社會普遍共識，也是中加關係的政治基礎。任何炮製「一中一台」、「兩個中國」的圖謀都將注定失敗，任何損害中國國家主權和領土完整的行徑都必將遭到痛擊。

聲明稱，中方敦促哈利法克斯國際安全論壇充分認清台灣問題的高度敏感性，切實恪守一個中國原則，立即取消向蔡英文頒獎的錯誤決定，慎重妥善處理台灣問題，不要再向「台獨」勢力發出任何錯誤信號。

(旺報 )