法務部5日上午舉行新任檢察長、法務部一級主管交接、宣誓典禮，法務部長蔡清祥致詞。(陳志賢攝)

法務部5日上午舉行新任檢察長、法務部一級主管交接、宣誓典禮，法務部長蔡清祥以富商翁茂鍾案、調查官丟毒品案為例，期勉新任檢察長「無謂的應酬不要去」，以免落人口實，保護工作從旁協助，將心力放在檢察偵查、檢察行政業務上，做好贓證物管理，對於不適任的檢察官要核實職務評定，對評定「未達良好的檢察官不可姑息，要以專心專注專責實踐、開創檢察組織新文化。

蔡清祥透露，法務部已在修法，未來只要檢察官職務評定2次「未達良好」，又不改善，且情節嚴重者，將直接汰除，讓檢察官贏得人民的信任。

法務部今舉行卸任、新任檢察長、一級主管交接及宣誓典禮，由法務部長蔡清祥監交，新任檢察長立即上任；蔡清祥並於典禮後召集全體檢察長召開檢察長會議。

蔡清祥致詞時表示，他期許新任檢察官開創形塑新的檢察組織文化，他上任3年多來，透過制度，以公平公正無私遴選人事，人事升遷任沒有爭議，沒有口袋名單，選出來的檢察長都是一流的人選。他期許新任檢察長要做到「專業導向、品德第一、創新經營」，對於高風險的檢察官要及時導正，站在第一線領導，貫澈檢察一體。

蔡並以富商翁茂鍾案、調查官丟毒品案為例，期勉新任檢察長「無謂的應酬不要去」，以免落人口實，地檢署保護業務，交由官長等人協助處理，檢察長不要參與無謂應酬，以免落人口實，將心力放在檢察偵查、檢察行政業務上，另做好贓證物管理，部分地檢署已實施RFID管理，未來將推廣至全國地檢署施行。

他強調，雖然檢察機關人力缺乏，業務繁重，法務部已向行政院爭取人力，今年預計將增補180人，未來律師可轉任後補檢察官、軍法官可轉任檢察事務官等，以增加檢察人力。

新任法務部一級主管，包括主任祕書柯麗鈴、法制司長毛有增、新任檢察長包括金門高分檢洪培根、台東地檢署蔡宗熙、花蓮地檢署鍾和憲、澎湖地檢署張春暉、金門地檢署戴文亮，連江地檢署黃智勇。

另調任新職的檢察長包括台南高分檢檢察長張清雲調高雄高分檢；花蓮高分檢檢察長費玲玲調台南高分檢；士林地檢署檢察長朱家崎調花蓮高分檢；金門高分檢檢察長林邦樑調台北地檢署。

嘉義地檢署檢察長繆卓然調士林地檢署；彰化地檢署檢察長徐錫祥調新北地檢署；台東地檢署檢察長陳松吉調苗栗地檢署；屏東地檢署檢察長黃謀信調台中地檢署；花蓮地檢署檢察長俞秀端調彰化地檢署。

金門地檢署檢察長張云綺調南投地檢署；南投地檢署檢察長張曉雯調嘉義地檢署；連江地檢署檢察長張介欽調屏東地檢署；澎湖地檢署檢察長李嘉明調宜蘭地檢署；宜蘭地檢署檢察長余麗貞調基隆地檢署。

(中時 )