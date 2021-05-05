華航與諾富特疫情延燒，新北市升級防疫作為，比秋冬專案還要嚴格，新北市長侯友宜說，因疑似社區感染，防疫必然要升級，除每天開會了解鄰近縣市情況，更重要要到現場，用實際行動全力防備，將採防疫優先、專業評估的漸進管理模式滾動檢討各項防疫作為。

新北市衛生局長陳潤秋表示，配合中央，醫療機構及長照機構限制探病至17日，而在24日之前，新北將關閉44處通風不良活動中心，而藝文場館內兒童室，依空間大小控制容留人數、提高清消頻率。

親子館也採預約制，每日不能超過15組，而老人社福機構暫停共餐服務，餐會改以發放便當方式，宮廟民俗活動縮小規模、各區母親節慶祝活動減少人數總量管制。

另校慶縮小規模、不飲食，大眾運輸交通工具，每2小時消毒車內1次，全程戴口罩，機捷重點站每1小時消毒1次，全程戴口罩，八大場域持續佩戴口罩及加強聯合稽查，室內活動實聯制、1000人以上活動，報消防局及衛生局審查。

對於北市維持秋冬專案，新北反而升級，是否是哥哥侯明鋒給的建議，侯友宜說，感謝各界意見，自己團隊每天都會開會，針對新北疫情狀況調整，每天開會更重要劍及履及要到現場實地了解處理，不是開會而是用實際行動，強調防疫決心。

對於夜市是否要跟著升級，侯友宜說，夜市這段時間生意一直往下掉，昨天到樂華夜市巡視，也了解其他夜市情形，希望大家到夜市還是要戴口罩，也希望業者如果可採梅花座，並鼓勵大家外帶，一起把防疫做到位。

(中時 )