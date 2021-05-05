印度新冠肺炎疫情嚴峻，外交部政次田中光（圖）5日在立法院外交及國防委員會表示，目前正在協調旅行社包機，讓有需要回來的人搭乘，只要有意願搭機返台，都可以在5月21日前搭乘日本航空班機。（劉宗龍攝）

印度新冠肺炎疫情嚴峻，外交部政次田中光（圖）5日在立法院外交及國防委員會表示，目前正在協調旅行社包機，讓有需要回來的人搭乘，只要有意願搭機返台，都可以在5月21日前搭乘日本航空班機。（劉宗龍攝）

印度新冠肺炎疫情嚴峻，外交部政次田中光今（5）日表示，目前正在協調旅行社包機，讓有需要回來的人搭乘，只要有意願搭機返台，都可以在5月21日前搭乘日本航空班機。

立委王定宇今在立法院質詢質提到，昨聽聞外交部說不撤僑，對此尊重，因印度國內移動也很危險，不過我們的駐外人員包含記者，應該要一台飛機載回來。

對此，田中光表示，外館已經調查所有僑胞，只要有意願搭機返台，都可在5月21日前搭乘日航班機，每周有兩班，外館網站都有相關資訊；而外交部、外館目前也在洽旅行社包機，讓有需要回來的人搭乘。

印度疫情嚴峻，外交部領務局昨對印度全境發布紅色旅遊警示，提醒民眾不宜前往、並儘速離境。

外交部領務局發布新聞稿亦指出，印度疫情3月初開始急速惡化，自4月28日起每日確診人數逾35萬人，德里地區每日確診人數約2.5萬人，至4月30日止，全國確診人數近1900萬人。印度各地醫院病床及氧氣供應嚴重不足，醫療系統難以負荷。國人在印旅遊期間，若遇任何急難事件需要協助，可撥打駐印度代表處急難救助電話+91-9810-502-610，或撥打外交部緊急聯絡中心電話+886-800-085-095。

(中時新聞網)