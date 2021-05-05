金曲獎頒獎典禮總顧問陳鎮川（台視提供）

《第32屆金曲獎》頒獎典禮主視覺5月5日出爐！本屆主軸概念為「聽見音樂 看見聲音」，金曲獎頒獎典禮總顧問陳鎮川與三大團隊合作，包含前導「視覺形象設計」楊士慶、典禮「主視覺設計」MixCode混合編碼、典禮「入圍影片設計」有機像素公司及導演蘇柏維，陳鎮川說明：「金曲獎主視覺每年同中求異，既希望保有金曲的厚度高度、隆重感與辨識度，又期待在大範圍設計中，以類似慢速定格方式來拆解、雕琢細節，很慶幸能於不同階段完成三類設計，因三個團隊抱有清楚共識、協調流暢，才能完成細緻出色成品。」。

三大團隊以「看見聲音軌跡」各自發想創作，前導「視覺形象設計」楊士慶以1977年美國發射至外太空的探測衛星、上有搭載記錄地球聲音的金唱片作為概念，衍生「乘載歷年金曲」、「乘載音樂影像」及「通往新的開始」等設計。而典禮「主視覺設計」MixCode混合編碼認為音樂起點有如揮擊鼓棒，窺見圓與線跳動，形成音樂節奏軌跡，匯集成金曲32輝煌燦爛的主視覺。另外，典禮「入圍影片設計」有機像素公司與導演蘇柏維則視音樂為下載至地球的符號，如電線桿上鳥群構成美妙五線譜。陳鎮川總結：「因數位平台發達及現代新音樂蓬勃發展，從『上傳』至『軌跡』再到『下載』，三大團隊以不同概念述說美麗動人故事，大家在典禮時可細細觀賞，敬請拭目以待。」。

如何挑選三大團隊並與之合作，陳鎮川說：「他們都很年輕，像前導視覺形象設計楊士慶很優秀，作品很新穎，跟現代音樂走向很雷同。典禮主視覺設計MixCode混合編碼很注重我在意的細節，例如金色的重量和光澤質感，細節設計是需要有品味。典禮入圍影片設計有機像素公司的導演蘇柏維拍過張惠妹MV，曾多次合作，我很欣賞他。他開完會後開車至各地，拍攝許多金色聲音的場景讓我們體驗。」

陳鎮川認為這些年輕藝術家或團隊有很大熱情，有熱情就會帶來新訊息，「我們只要負責把關，將創意交給他們，就是很過癮的合作。希望大家在典禮能欣賞他們的作品，如果不了解細節，只要覺得美就足夠了！」

《第32屆金曲獎頒獎典禮》將於6月26日（六）在台北小巨蛋舉行，承辦單位台視當天下午5點將live轉播星光大道及晚間7點的頒獎典禮，並在臺灣電視台與金曲YouTube播出。《2021金曲國際音樂節》將於今年6月23日至25日舉行，可洽金曲活動官網或追蹤FB金曲GMA粉絲專頁。

(中時 )