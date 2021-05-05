今年首波梅雨季鋒面報到，加上上周鋒面下雨，外界期望中部「供5停2」可提早解除。不過經濟部長王美花今天在立法院明確回應，因為雨降的不是很理想，短期來看，還是會實施到5月底。

台中出身國民黨立委江啟臣今天關心，這波降雨中部供5停2限水有沒有機會提早解除？可是王美花表示，因雨下的不是很理想，短期看起來還是會到月底。此回應等於供5停2，不會在本月前喊停。

江啟臣詢問，所以大台中蓄水仍然沒有增加嗎？王美花表示沒有增加很多，但開發很多井水、伏流水，水庫出水量是有減少。現在每天都有在看，會小心處理。江啟臣期望，等水源有改善，可以趕快調整供五停二政策。

而乘著中部以北地區及嘉義、高雄山區鋒面接近，水利署也將繼續在石門、寶二、永和山、明德、鯉魚潭、天輪壩、仁義潭、曾文等水庫，進行地面人工增雨作業，期望多留些雨量挹注水庫集水區。

(中時 )