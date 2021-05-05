花蓮是國內西瓜最大產區，目前已進入第一期產季並接續採收，由於今年氣候正常，沒有連續大雨，主要產區壽豐鄉、鳳林及玉里鎮的西瓜品質與產量較往年好。（資料照／羅亦晽花蓮傳真）

今天是二十四節氣之一中的「立夏」，代表炎炎夏日來臨，不少民眾已開始期待吃著冰涼大西瓜消消暑氣。花蓮是國內西瓜最大產區，主要分布在壽豐鄉、鳳林及玉里鎮，目前已進入第一期產季並接續採收，由於今年氣候正常，沒有連續大雨，西瓜品質與產量較往年好，今年夏天民眾勢必能大享口福了！

花蓮西瓜目前已進入產季並接續採收，先由南區玉里鎮「紅肉大西瓜」開始上巿，緊接著是中區鳳林鎮的「總統瓜」，最後再由北區壽豐鄉「果艷西瓜」壓軸。玉里鎮種植面積約160公頃，今年氣候穩定，未受旱情影響，除了稻米外，目前收成西瓜品質與產量都很穩定，且甜度最高可達15度以上。

壽豐鄉西瓜田總面積約500公頃，在壽豐鄉農會及農民定植瓜苗後，果艷西瓜的母花上月已陸續在瓜園「驚艷」開出，並進入授粉階段，農會總幹事黃啟祥說，到目前為止，今年西瓜生產皆正常，甚至果形、品質都比去年來的好，主要原因在於「天氣順」，沒有連續下雨或大雨過後立即放晴，粗估今年可盛產15000至16000顆西瓜。

鳳林鎮西瓜種植面積約450公頃，鳳榮地區農會總幹事黃榮和表示，今年氣候比兩年前正常，西瓜在每個成長階段品質都維持良好，目前粗估鳳林西瓜園區產量約8成，預計下周將陸續採收。早上有去試吃，今年西瓜的重量、甜度、水分等品質都較前2年好。

今年3月鳳林傳出有4區西瓜產區出現蔓枯病，黃榮和說，少數西瓜在成長階段會有這種情形發生，好發春雨季節，在潮濕氣候又日照不足情況下，瓜苗生長過密，導致不通風所引起，經改善後已解決，不會影響到今年西瓜的產量與品質。

鳳榮地區農會將在5月23日舉辦「饗西瓜遊慢城」活動，以體驗方式結合鳳林地區的特色產業，增加地方產業曝光度，並開放民眾認購西瓜，讓西瓜產業發揮帶動周邊產業效益。

(中時 )