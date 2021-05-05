大陸貪官洛馬情節五花八門，中國鐵路武漢局集團有限公司原董事、副總經理蔣芳政兩年多前落馬，如今相關收賄細節也一一遭到披露。據了解，蔣芳政經常缺席重要會議，理由竟是為陪情婦小三及私生子外出遊玩，而且收賄的金錢也大多用來支付情婦房產等開支。

澎湃新聞報導，根據檢方指控，2002年2月至2018年11月，蔣芳政單獨或夥同情婦非法收受他人財物價值共計3200余萬元，其中八成以上是索賄。

報導說，2019年5月，蔣芳政被雙開。官方通報指出，蔣芳政違反政治紀律，在巡視期間向組織提供虛假情況企圖掩蓋受賄事實，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，違規設立私人會所，違規使用公車，違規操辦女兒結婚事宜並借機斂財，接受業務關聯企業宴請及娛樂活動，違規要求業務關聯企業支付本單位有關活動費用。

通報還提到，蔣芳政違反組織紀律，不如實報告個人離婚事項，編造理由缺席回饋巡視情況會議、陪其情婦及非婚生子外出遊玩；與他人發生並長期保持不正當性關係；違反國家法律，利用職務上的便利，為他人謀取利益，單獨或夥同其情婦索取、非法收受他人財物，數額特別巨大，涉嫌受賄犯罪。

(中時 )