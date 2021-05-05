昨（4）日深夜，新北市汐止區一名55歲黃姓男子，企圖竊取長興街一段附近宮廟的瓦斯桶拿去變賣，但人在做天在看，心虛的黃男把瓦斯桶搬運到馬路時，突然機車經過，嚇得他隨手就把贓物棄置路中央，假裝抽菸後逃離，廟方人員聽見聲響，也趕緊報警處理，警方獲報後2小時內就鎖定黃男，並將其逮捕歸案，依涉犯竊盜罪嫌函送法辦。

路過民眾發現後，不知是一起竊案，隨即拍照上傳臉書社團「汐止集團」引發熱議，許多人看到馬路突然蹦出一瓶來路不明的瓦斯桶，都忍不住戲稱「那是任務道具」，搞笑留言讓人哭笑不得。

據警方指出，黃男是當地遊民，因缺錢花用，想偷宮廟瓦斯桶變賣給資源回收場，不過他萬萬沒想到，瓦斯桶重到只能以直立轉動的方式來搬運，接著搬到一半，又遇到迎面駛來的機車，情急之下黃男決定棄桶逃逸，把贓物直接扔在路中央。廟方人員發現後，也隨即報警處理，警方在2小時內就將黃男逮捕到案，依涉犯竊盜罪嫌函送士林地檢署偵辦。

現場還有路過熱心網友發現後，趕緊將馬路中央的瓦斯桶拍照PO上臉書「汐止集團」，提醒用路人留意，但也不禁詢問，這場面要先通知瓦斯行還是警察。由於該畫面實在太過詭異，也有網友忍不住歪樓，戲稱「可能是瓦斯行的想冥婚！別撿」至於瓦斯桶最後去向，警方請鑑識人員採證後，已於今日凌晨請宮廟人員搬回，以免發生危險。

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(中時新聞網)