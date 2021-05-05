香港小姐出身的蔡少芬天生麗質，儘管已經47歲，依舊擁有一張高顏值和姣好身材，而蔡少芬日前則在網上曬出她的手作麵包照，不過網友卻全把焦點放在蔡少芬的少女美肌，白嫩、零毛孔的肌膚超不科學。

蔡少芬前天（3日）在微博曬她的手作麵包照，有巧克力、葡萄和白麵包，蔡少芬也發文直呼：「我成功啦！自己整的麵包！哈！三種味道！湯圓包子魚蛋...三種愛集於一身！好好好味道！」

蔡少芬的少女美肌超不科學。（圖／取材自蔡少芬微博）

不過網友卻全把焦點放在蔡少芬的少女美肌，她五官精緻，肌膚白嫩、零毛孔，凍齡美貌超不科學，蔡少芬怎麼看都不像是47歲的三寶媽咪，絲毫沒讓歲月在她臉上留痕跡，網友看了狂讚：「賢慧又美麗的小姐姐，真是太佩服你了」、「蔡蔡好年輕」、「娘娘就是娘娘，上得了廳堂下得了廚房，厲害了」。

其實蔡少芬不只顏值引發關注，她的好身材也是外界焦點，蔡少芬在前年生下第三胎，儘管蔡少芬不時遭網酸胖了、老了，不過47歲的蔡少芬產後也火速恢復身材，並俏麗復出螢光幕、登上陸綜《妻子的浪漫旅行》，蔡少芬還大方穿無袖背心和貼身運動褲，零贅肉身材實在太狂，同時，蔡少芬也不時則曬出多張穿搭照，穿著貼身衣褲的她，身形相當纖細，小腹平坦、一雙細長鳥仔腿超吸睛，稱蔡少芬是火辣三寶媽咪更是當之無愧。

(中時新聞網)