又有學生曾有諾富特足跡遭隔離！華航諾富特群聚已有多人確診，包括機師、員工、外包商、同住者等，足跡遍布雙北、桃園。近日新竹市傳出有國小女童因與家人入住諾富特，一家四口遭隔離，校園內也緊急消毒，校方發通知單給該女童就讀班級學生，並澄清所有程序都按照SOP，請勿標籤化女童也不要造成恐慌。

新竹市有一所國小女童上月與家人一同入住華航諾富特，因諾富特員工感染事件爆發，經過疫調後女童一家人被匡列，在2日接獲桃醫通知，一家4口馬上隔離。

新竹市傳出一國小女學童一家四口曾住過諾富特飯店，現在正在居家隔離中。（翻攝照片/邱立雅新竹傳真）

校方表示，女童一家人在2日下午接獲通知後，隨即前往獨棟的房子居家隔離，3日校方接獲新竹市衛生局通知稱有個案，校方按照程序通報校園安全，並印製通知單給女童就讀班級學生，校園內所有消毒、紫外線燈照射都全數已處理完畢。

校方強調，所有過程都按照標準程序進行也完全配合疫調，請外界不要標籤化加重當事人壓力，處理過程也都很細膩按照程序，希望不要造成不必要的恐慌。

對此，新竹市衛生局指出，該學童為非接觸確診者的居家隔離者，但依據傳染病防治法應進行居家隔離，目前經了解該生及其家人目前均無任何不適症狀。學童所屬學校於3日接獲通報後，已消毒校園，並在校內宣導，請家長和學童放心，切勿恐慌。

(中時 )