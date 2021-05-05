哈利法克斯國際安全論壇（HFX）5月3日晚宣布，將向蔡英文總統頒發2020年度「馬侃公共事務領袖獎章」（John McCain Prize for Leadership in Public Service）。對此，中國駐加拿大使館5日發布消息，指哈利法克斯國際安全論壇不顧中方嚴正立場，執意頒獎，嚴重違反一個中國原則，向台獨分裂勢力發出錯誤信號，中方對此表示堅決反對。

中國駐加大使館指出，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。一個中國原則是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識，也是中加關係的政治基礎。任何炮製「一中一台」、「兩個中國」的圖謀都將註定失敗，任何損害中國國家主權和領土完整的行徑都必將遭到痛擊。

駐加發言人稱，中方敦促哈利法克斯國際安全論壇充分認清台灣問題的高度敏感性，切實恪守一個中國原則，立即取消向蔡英文頒獎的錯誤決定，慎重妥善處理台灣問題，不要再向「台獨」勢力發出任何錯誤信號。

我外交部4日指出，哈利法克斯國際安全論壇透過影片，正式宣布蔡英文總統為年度「馬侃公共事務領袖獎章」得主，並指出台灣雖面臨中國日益劇增的軍事威脅，蔡總統堅定捍衛自由民主價值，獲得國際社會的尊敬與肯定。外交部歡迎HFX論壇的決定，並對國際間各界友人的支持表達誠摯感謝。我方將後續與HFX論壇協調頒獎時機與方式。

(中時 )