甫獲選四月西區最佳球員殊榮的勇士當家球星史提芬柯瑞，今天率領勇士前往紐奧良踢館，柯瑞全場飆進8顆三分球，生涯三分球命中數突破2800個大關，名列NBA史上第二，可惜勇士最終103比108飲恨落敗。

勇士昨天在客場123比108輕取鵜鶘，柯瑞41分、8顆三分球，卓雷蒙格林10分、13籃板、15助攻，生涯28次大三元，勇士只輸1場。

雙方今天「背靠背」二連戰，勇士打完前三節領先4分，可惜第四節防線失守，最終以5分之差遭逆襲而落敗。

目前暫居聯盟得分王的柯瑞，四月分單月飆進96顆三分球改寫聯盟紀錄，來到五月手感依舊發燙，前兩場比賽分別砍進7顆與8顆三分球，此役賽前生涯已投進2994顆三分球，前11次三分線外出手命中7顆，生涯三分球命中數突破2800個，無奈接下來9次出手只命中1球，勇士守不住領先優勢。

柯瑞目前生涯已投進2802顆三分球，NBA歷史獨居第二，落後史上第一人「雷射槍」雷艾倫2973個，本季肯定無法超越，但下個賽季只要不受傷，這個史上三分球王將落在史提芬柯瑞身上。

(中時 )