據美國石油協會（API）所公布的最新數據顯示，上周美國原油及汽油庫存驟降，增強了投資人對燃料需求的樂觀看法；分析師表示，近期油價已升至近1個月以來高點，主要是源於歐美疫苗接種進程良好所帶來的支撐；周三(5/5)截至台北時間上午10點50分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-6月輕質原油期貨上漲0.80美元，報每桶66.49 美元；倫敦ICE-7月布蘭特原油期貨上漲0.58美元，報每桶69.46美元。(商品行情網)

(時報資訊)