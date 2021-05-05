《國際油價》原油亞洲電子盤持續揚升 11:082021/05/05 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據美國石油協會（API）所公布的最新數據顯示，上周美國原油及汽油庫存驟降，增強了投資人對燃料需求的樂觀看法；分析師表示，近期油價已升至近1個月以來高點，主要是源於歐美疫苗接種進程良好所帶來的支撐；周三(5/5)截至台北時間上午10點50分止，原油期貨報價如下： 美國NYMEX-6月輕質原油期貨上漲0.80美元，報每桶66.49 美元；倫敦ICE-7月布蘭特原油期貨上漲0.58美元，報每桶69.46美元。(商品行情網) 《盤中解析》鋼鐵航運出擊 再戰萬七 《半導體》美集體訴訟案和解 聯電股價仍承壓 (時報資訊) #報每桶 #國際油價 #亞洲 #電子盤 #揚升 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《類股》鋼市旺、獲利豐 鋼鐵大軍94強 10:012021/05/05 財經 《通信網路》2021台灣資安大會 中華電偕子公司秀實力 09:092021/05/05 財經 買盤低接 陽明守住80元 04:102021/05/05 財經要聞 《國際油價》需求前景看好 原油期貨連2漲 10:002021/05/05 財經 《商情》暗示升息 紐約期金轉跌 10:002021/05/05 財經 社評／正視示警 走出最危險的地方 04:102021/05/05 焦點新聞 《國際經濟》淡化升息言論 葉倫：通膨不是問題 09:262021/05/05 財經 立訊股價狂洩 大咖基金炒底 04:102021/05/05 全球財經 台企淪肥羊1／豪撒2800萬想賺45億 國際駭客組織強攻護國神山群 07:232021/05/05 社會 美銀喊銅短缺 ICSG估剩餘 04:102021/05/05 全球財經 《證交所》11檔上市公司更改產業類別 08:012021/05/05 財經 財經熱門新聞 丟掉大陸市場台灣經濟完了？謝金河：這國給我們上了一堂課 - 財經 台股崩跌 當沖客嚇慘 謝金河這1句散戶要聽進去 - 財經 天價賠償來了？長賜輪船東提共同海損 長榮回應了 - 財經 680點恐怖驚魂 台股殺散戶兇手抓到了 - 財經 高鐵加碼拚國旅 祭「第二人半價」專案 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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