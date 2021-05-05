記憶體模組廠創見轉投資封測廠典範(3372)受惠產業需求暢旺及漲價效應，稼動率提升使2021年首季營運維持獲利，營收4.11億元、稅後淨利0.68億元分創4年及6年高點，每股盈餘（EPS）0.4元則創13年高點，今年營運可望持續好轉，有望終結連6年虧損。

典範股價自3月起發動上攻，4月12日觸及24.8元、創2007年11月中以來近12年半高點，1個月飆漲近1.05倍，近日於20～24元高檔震盪，昨（4）日跟隨大盤重挫9.72％，今（5）日止跌回升、開高後飆升7.18％至20.9元，早盤維持逾4％漲幅，領漲封測族群。

典範首季營收4.11億元，季增11.84％、年增達50.11％，創4年來高點。毛利率22.38％、營益率16.58％，雙創14年來高點。稅後淨利0.68億元，季增達85.48％、較去年同期虧損近0.1億元大幅轉盈，創6年來高點，每股盈餘0.4元則創13年來新高。

半導體封測市場需求自去年下半年起明顯轉強，又以打線封裝等傳統封裝需求動能最強，由於一線大廠產能已供不應求，並取消價格折讓或漲價以反應成本上升，二線封測廠營運跟進受惠，典範亦受惠此波需求熱潮，營運表現明顯轉佳，去年第四季營運終止連5季虧損。

典範2020年營收12.1億元、年增2.44％，本業虧損收斂至近6年最佳，稅後虧損約947萬元、每股虧損0.06元，虧損幅度大減達8成，亦為近6年最佳。公司決議不配發股利，將於6月18日召開股東常會。

(時報資訊)