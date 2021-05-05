41歲吳尊當年以男團「飛輪海」成員出道，他因《花樣少年少女》走紅，跟Ella、林依晨等人都傳過曖昧，2013年他在書中拋下震撼彈，認了在老家汶萊已婚生女，二兒子同年出生。網友挖出過往他的隊友辰亦儒就曾多次暗示吳尊當爸，還虧他「金屋藏嬌」，只是當時他說話像是開玩笑，如今看來他老早就提示過事實，被網友封「真瓜主」。

吳尊昔日到台北旅行時，被Ella姊姊相中進而推薦出道，成為飛輪海的成員之一，初期他人氣較低，後來因《花樣少年少女》、《公主小妹》等闖出知名度，然不久就有八卦媒體拍到他在汶萊疑似已有家室，家中陽台被拍到有嬰兒的衣物，但吳尊當時全盤否認，稱是親戚的小孩，2013年他才在書中公開一切，鬆口：「是的，我現在是擁有錢都買不到的角色...一個幸福的超級爸爸！」

網友發現辰亦儒過去常假裝吐槽吳尊，實際上是真爆料。（圖／翻攝自瓜組兔區鵝微博）

吳尊當年除了自爆是人父，更透露另外一半就是初戀女友林麗吟，兩人從16歲就開始相識相戀，因男方工作才暫時不公開婚姻，2017年吳尊更首度帶一雙寶貝兒女《爸爸去哪兒5》，近年更主動公開和老婆的放閃合照，逐步分享家庭生活。

炎亞綸（左起）、汪東城、辰亦儒、吳尊當年以飛輪海成員身分出道。（圖／中時資料照片）

據「瓜組兔區鵝」微博報導，有網友發現辰亦儒早在出道初期就暗示吳尊有家庭，當年大家談到汶萊只要沒結婚就可以拿紅包，辰亦儒秒虧吳尊：「那你不能領」；辰亦儒又透露某次工作中途吳尊有事回家，結果到現場時化的妝跟原本的不一樣，懷疑他「金屋藏嬌」；上《快樂大本營》時，吳尊因照顧嬰兒手法熟練，辰亦儒又開口問「你不是有兩個小孩了？」如今看來早說穿一切，其他網友笑說：「笑死我了，辰亦儒內涵十幾年，沒人懂他」、「看似滿嘴跑火車和打圓場，實則不經意間爆料」、「吳尊一直願意跟他做朋友，就表示這是可以接受的，或者是默許的吧」、「看起來最糊塗的人才最清醒」。

(中時新聞網)