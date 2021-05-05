受疫情與政治因素影響，陸生來台就學幾乎中斷，文化大學講師趙忠傑表示，陸生為台灣諸多大專校院重要生源，因此建議蔡政府，重啟兩岸文教短期交流，甚至透過由「泡泡教育交流」等更短期學生度假等形式，讓陸生可逐步恢復來台就學，如此或許暫可化解兩岸教育交流閉門困境。

趙忠傑指出，陸生因疫情無法來台，不只導致台灣許多大專院校生源、財源驟減，甚至更因此與北京做出切斷交流的政策反擊，「雙方把教育交流，當成軍事競賽，實在無益解決當實困境。」

趙忠傑提到，我大專校院招收境外生，雖不能通通把重點放在陸生，「教育市場不應放在一個籃子」，但大陸疫情穩定，陸委會主委邱太三此前遞出「春暖花開」的說法時，重啟短期交流，透過「泡泡教育交流」等更短期學生度假等形式，讓陸生可逐步恢復來台就學，如此或許可暫時化解兩岸教育交流閉門困境。

趙忠傑說，在學校上課時常遇到陸生，大陸同學在學習、交友及生活樣態，台灣生無異，與老師、學生相處融洽，融入學校制度也快，學習態度也非常認真，去年曾發生禁止陸生回台就學事件，引起軒然大波，此舉嚴重不當，學子受教權不該被剝奪。

台灣高教深受少子化衝擊，如今又因陸生來源中斷，招生更顯困境，趙忠傑認為，教育本質和商品無異，只要品質好、品牌優質，不怕沒市場，也不會有財源、生源匱乏不足等問題；換言之，我國大專校院品質如維持，打好國際盃，自然不用擔心招生問題。

(旺報 )