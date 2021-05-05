朱孝天前往新竹監獄拍攝犬訓班。（NNY Network提供）

朱孝天前往新竹監獄拍攝犬訓班。（NNY Network提供）

朱孝天前往新竹監獄拍攝犬訓班。（NNY Network提供）

朱孝天前往新竹監獄拍攝犬訓班。（NNY Network提供）

朱孝天前往新竹監獄拍攝犬訓班。（NNY Network提供）

朱孝天的網路節目《P-PET》第一季接近尾聲，最終站來到了新竹監獄，這裡是有收養流浪狗的監獄，甚至為了這些浪浪開設了犬訓班。第一次到監獄，朱孝天大感不可思議，因為跟想像中的模樣完全不同，覺得整體更像是一所乾淨整潔的學校；監獄裡不但開設有專業的烹飪教室，就連狗狗美容教室的設備，都是專業等級‭！‬朱孝天忍不住吐槽：「外面上課的教室設備都沒有這裡好‭！」

新竹監獄15年前成立亞洲地區第一個監獄犬訓班，由流浪動物團體提供流浪犬，再由犬訓師到監獄指導受刑人訓練。不少受刑人因毒品、強盜、竊盜等案入監，個性較複雜、火爆、沒耐性，但藉由與狗狗接觸及訓練過程，讓他們變得有更有耐性、愛心、甚至是同理心‭!‬‭ ‬朱孝天看到他們與浪浪的眼神互動，明顯可以感受到這些浪浪真的有被照顧得很好，「因為動物很單純，你給了牠什麼，牠就會回饋你什麼，所有的表現都會是最真實的。與受刑人之間的信任感、安全感還有愛都是騙不了人的」。監方也表示‭，‬其實這些受刑人跟浪浪一樣，需要愛跟鼓勵，有了「愛」一切都會改變。

拍攝過程中，犬訓班同學展現成果發表，浪浪都乖巧聽話完成許多高難度動作，驚呆了拍攝團隊的所有人‭。朱孝天驚訝表示‭：「‬這是一種寵物行為訓練課程，浪浪們表現出了絕對的服從‭!‬這件事非常不容易，尤其對於在外野蠻生活一段時間的浪浪而言。」他忍不住誇讚這些獄友：「‬一般在外面這種課一堂要好幾萬，你們表現真的很專業‭！‬好好學，將來真的可以去當一名合格的老師。」忽然被誇讚，也讓犬訓班的同學覺得振奮、有了自信‭。‬

在訪問過程中，朱孝天還認識了一位出獄11年的更生人，早年是眷村的火爆浪子，一言不合就跟人家開幹打架。朱孝天說自己也是眷村的孩子，所以非常理解那種自我本能保護的動作，年輕時自己也愛動不動就跟人打架。這位朋友說到自己以前也是犬訓班的，雖然很清楚知道這些浪浪在這裡只是中途過渡，但第一次把訓練好的狗狗送出去時，感受真的很像把自己親生兒子給送走，‬他不知道最後誰收養了牠，但總希望有天在路上可以再遇見牠，因為浪浪，讓他人生柔軟的部分徹底體現出來，暴戾之氣整個收斂很多。社會的暴戾之氣少了，整個就會和諧許多，犯罪率也會大幅下降。

朱孝天深感新竹監獄犬訓班的存在真的對社會有很大的意義‭，非但幫助了流浪犬有了一個中途安身之地，也讓這些獄友有了改變人生的機會，「有時候覺得好像是我們在救贖這些狗，殊不知其實是這些狗在教會我們一些做人的道理」。他希望如果可以的話請大家多多關注浪浪、受刑人議題，也許就能大大降低這些問題，讓社會充滿更多溫暖跟愛。

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(中時 )