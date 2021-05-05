兒福聯盟為提供兒童及青少年更即時、24小時不打烊，且易獲取的諮詢服務，與台灣新創 GoSky AI合作，結合兒福聯盟諮詢資源與 GoSky過去將 AI行銷科技運用於社會議題的技術與經驗，整合Facebook 社群平台與 Messenger 訊息互動打造少年踹貢粉絲團 聊天機器人，讓青少年能夠在日常使用的社群平台，更快速地獲得專業諮詢資源。

現代人工作忙碌，必須兼顧家庭與工作的家長們努力工作為了家庭溫飽，卻往往忽略了兒童及少年的心理，也有需要被照顧的需求。而青少年於成長階段，身體心靈都面臨急速地變化，每天都有無數的煩惱困惑著自己。心理照顧需求被忽略及各種外在壓力，如人際交友、升學適應、課業壓力、親子衝突、網路霸凌等，造成青少年近年來憂鬱、自殘、及自殺比例增加，全國自殺通報個案更以15-24歲人口佔整體的 22.6%最多，其中不乏有許多15歲至18歲的青少年，受到情緒困擾，亟需有人傾聽和陪伴。

兒童福利聯盟「踹貢少年專線」（0800-001769）自102年開始提供13至18歲青少年免付費諮詢服務，讓青少年有一個情緒抒發、傾聽、陪伴及支持的管道，並在同年5月於設立「少年踹貢粉絲團」Facebook粉絲專頁，提供青少年資訊交流的平台。踹貢專線及踹貢粉絲團訊息最常接收到的青少年困擾種類與佔比以「個人議題」比例最高，有50%至60%，內容為情緒困擾含憂鬱、個人正向生活經驗分享、生涯規劃及選擇問題。其次是「學校議題」，第三是「人際交友」議題，第四是「家庭議題」。為提供兒童及青少年更即時、更容易獲取的諮詢服務 ，兒福聯盟與台灣新創 GoSky（官網）合作運用AI，整合Facebook與 Messenger 訊息互動打造少年踹貢粉絲團聊天機器人，讓青少年能藉著常用的社群平台，快速地獲得專業諮詢資源。

使用者可透過 AI訊息技術，快速了解目前情緒狀態與紓壓方式。（GoSky提供／黃慧雯台北傳真）

使用者能夠透過 AI訊息技術結合專業心理狀態評估，快速了解自己目前的焦慮指數及憂鬱指數，並分析使用者目前處於輕、中、重度焦慮或憂鬱狀態，給予立即性建議。並在評估結束後，提供正念呼吸法、運動、音樂、繪本等能夠放鬆心情及抒發壓力的方法，並透過一鍵撥打即時專線與真人訊息回覆的功能，讓需要進一步協助的青少年們，能夠更即時地獲得專業諮詢服務。

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