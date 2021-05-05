立法院交通、司法法制委員會今聯席審查《數位發展部組織法》、《通傳會(NCC)組織法》修正案等相關草案。國民黨立委葉毓蘭質詢NCC主委陳耀祥，華視進駐52頻道，收視率卻敬陪末座，這樣有顧及到消費者權益？陳耀祥強調，放這樣的消息是在刻意誤導！

葉毓蘭質詢到華視進駐52頻道的議題，直指陳耀祥就是一路護航華視進駐52台，陳耀祥則說，「我沒有護航」；葉毓蘭指出，前NCC主委石世豪曾經發表第97跟246次會議的不同意見書，他反對NCC定頻的做法，《有線廣播電視法》只不過寫了「頻道的規劃及其類型」九個字，NCC就要從第一台管到第200台，給點顏色就在開染房，不符合法律授權明確性原則。

陳耀祥說，這是很早以前他個人意見，NCC是有法律授權的，系統業者排頻有沒有符合區塊化？比如系統排頻，排頻內容要有多樣性、符合消費者權益等等。

葉毓蘭聽到陳耀祥主動提及消費者權益，便追問陳耀祥，那為什麼華視進駐52台之後，找來知名主播陳雅琳，收視率卻還是敬陪末座？陳耀祥則替華視解釋，這種說法不見得公平，目前只有上架中嘉，佔全國系統業四分之一左右，母數不同，這說法是故意誤導。

葉毓蘭則批評，「看你們要怎麼合理化，消費者權益被漠視了」，陳耀祥則突然激動反駁，「放出這種消息是刻意誤導！」

(中時 )