台灣地下博弈教父陳盈助疑涉及賭博、洗錢罪，在1月19日遭檢方傳喚到案以1.5億元天價交保後，檢方日前偵查終結，陳盈助霸氣，當場對檢察官承諾願意捐10億給國庫，換取他與洪姓兄妹3人緩起訴處分，經台南高分檢同意，陳盈助迅速將錢一次繳清10億，創下國內緩起訴繳交罰金的天價紀錄。

檢方表示，10億元包含陳盈助本人與弟弟、弟媳的緩起訴罰金，陳盈助更加碼同意，在緩起訴2年期間，再捐贈2千萬元給犯罪被害人保護協會。

陳盈助於今年1月19日被傳喚到案，檢方複訊至20日凌晨2時許，陳盈助因心血管慢性病感覺身體不適，檢方基於人道考量，以3張本票共1億5000萬元讓他暫時交保，返家休息。

陳盈助於在1月20日先後2次受訊、因故返家休息，最後律師確認筆錄後，檢方諭知1.5億本票交保，限制住居、出境、出海，直到1月21日第4次傳喚陳盈助說明案情，並確認匯款1.5億元至嘉檢帳戶。

檢警調查，2019年4月間洪姓兄妹在嘉義市開1家資訊公司，疑似多家網路博弈的大本營，陳盈助可能是背後金主，但這家資訊公司日前突然搬遷到其他地方，檢警才展開3波大規模搜索。

陳盈助的友人指出，陳董行事低調，且近幾年廣結善緣，福添福基金會10多年來助弱勢，經費龐大，也常有朋友找他投資、租借房子做生意，可能因此而被波及，但他根本未實際參與經營。

(中時新聞網)