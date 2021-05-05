立法院教育及文化委員會今天審議《私立高級中等以學校退場條例》草案，朝野立委都主張，辦學不佳的學校一旦被列為專案輔導學校，教職員工離職就可領慰助金，不必等到學校停止全部招生才能領。

行政院版的《私立高級中等以學校退場條例》草案第17條，專案輔導學校停止全部招生後，依規定發給教職員工退休金。學校教職員工服務於該校之99年1月1日以後工作年資發給資遣慰助金，每滿1年發給1／2個月之最後在職薪給或薪資，每個人最高可領6個月。

不過民進黨立委吳思瑤表示，學校被列為專案輔導學校後，不用等到停止全部招生，學校就會想辦法逼退教職員。因此，慰助金發放的時間點應該提前，只要被列為專案輔導學校，對於非志願離職的教職員，就應發給慰助金。

國民黨立委立委林奕華也提到學校被列為專輔學校後，就應發給非自願離職教職員工慰助金，另也可討論要不要將預警學校也納入。不過她認為慰助金的發放不應只承認99年1月1日以後的工作年資，也不該限定最高只發6個月。

教育部將慰助金發放的年資計算，設定在99年1月1日後，主要是這個時間點也是勞退新制開始實施的時間，讓私校教職員被資遣的待遇與勞工同步。

教育部長潘文忠表示，基於對離開私校教職員工的照顧，他贊同學校一旦被列為專輔學校，就應發放給資遣教職員工慰助金。但他不支持這項發放慰助金的規定擴及到預警學校，以免造成鼓勵效應，導致更多私校教職員工要離開。

這個條文朝野達成共識，只要學校被列為專案輔導學校，就應發給非自願離職教職員工慰助金，不必等到停止全部招生。不過對於是否只承認99年1月1日後的年資及最高只能6個月，則要再進一步討論。

事實上，教育部之前就參考《勞基法》，從今年1月1日起，私校非自願離職教職員工，年資1年發半個月慰助金，最多發全薪的6個月。不過這項政策不具強制性，私校如果願意配合辦理，教育部願意補助慰助金的32.5％。

一旦立法院完成《私立高級中等以學校退場條例》的立法，那專案輔導學校發放給非自願離職教職員工慰助金，將是強制性措施。

(中時 )