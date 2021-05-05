過去幾年，在美國前任總統川普任上，業界不乏充斥著各種中國公司從美國退市的消息，但當人們以為越來越多的中國公司正在選擇逃離美國金融市場的時候，恰恰相反，中國公司在以前所未有的速度在美國上市。今年僅過去四個月，來自中國的公司已經在美國納斯達克通過IPO的形式籌集了66億美金。

綜合媒體報導，The Blueshirt Group董事總經理Gary Dvorchak在接受CNBC採訪時稱，「我們的電話快要被想要赴美IPO的中國公司打爆了。我們正在考慮雇傭更多的人來處理這些IPO需求。」他將過去4個月親身經歷的中國公司赴美上市熱潮形容為「波瀾壯闊的一股浪潮」。

根據彭博社報導，今年僅過去四個月，來自中國的公司已經在美國納斯達克通過IPO的形式籌集了66億美金，比去年同期增加了8倍。相對比過去20年中IPO籌集金額最高的一年─2018年的30多億，已經幾乎翻倍。

當然，中國公司仍然面臨一些審計風險。美國證券交易委員會在上個月表示，將著手實施對海外公司的強制財務審計，但這種風險卻沒有阻止中國公司在接下來的幾個月繼續加速納斯達克上市操作。

Hogan lovells律師事務所大中華區私募股權主管Stephanie Tang對彭博社表示，2021年，納斯達克會迎來更多中國公司上市，在這其中很可能將包含滴滴出行。

根據多家媒體報導，滴滴出行已經祕密提交了IPO申請。如果上市，這家中國公司估值將有望高達1000億美金。此前中國公司的最高紀錄為2014年，阿里巴巴在美上市，籌集了250億美金。

不過，紐交所中國區首席代表楊旭對CNBC坦言，2021年將有大約60家中國公司計畫在美國上市。但同時，他也擔心如此高的IPO估值是否具有合理性。

(中時 )