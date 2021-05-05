大陸澎湃新聞5日引述外電報導，七國集團（G7）倫敦外長會議舉行時，恰逢北約軍隊撤離阿富汗，然而，美國國務院官員稱，G7外長會上討論中俄議題的時間長度，是阿富汗問題的3倍。

據俄羅斯衛星通訊社5月5日報導，美國國務院一位前高級官員在介紹倫敦G7外長會議情況時向記者稱，「我們從8時45分開始，討論中國議題用了1個半小時，然後各用了30分鐘討論了緬甸、利比亞和敘利亞問題，1個小時30分鐘討論了俄羅斯議題，其中包括烏克蘭和白俄羅斯問題，討論阿富汗問題用了30分鐘。」

路透社報導，在當地時間5月4日舉行的會談中，中俄成為G7外長討論的主要議題。會談前，美國國務卿布林肯表示，「我們的目的不是遏制中國或者破壞中國的發展。」

4日上午的討論主要聚焦中國，而下午的主要議題是俄羅斯。

美國總統拜登在當地時間5月4日的講話中表示，他預計將在6月舉行的G7首腦峰會期間會見俄羅斯總統普丁，他對此次會見表示期望。據悉，2021年七國集團（G7）會議將於6月在英國康沃爾郡舉行，這將是拜登擔任總統後的首次海外訪問。

(中時 )