【全程影音】國民黨召開「洗產地美豬國軍吃 校園將是下一個？」記者會｜2021.05.05

國民黨立法院黨團副書記長李德維（左起）、書記長鄭麗文、總召費鴻泰、首席副書記長陳玉珍5日舉行「洗產地美豬國軍吃 校園將是下一個？」記者會，鄭麗文指出，國防部、教育部、退輔會先前保證會嚴加把關美豬，如今國軍出現破口，學生是否吃到美豬更令人擔憂，他批評蔡政府所有保證沒有一個可信，唯有靠8月28日反萊豬公投擋下萊豬，才有辦法安心繼續吃豬肉。（劉宗龍攝）

國民黨立法院黨團副書記長李德維（左起）、書記長鄭麗文、總召費鴻泰、首席副書記長陳玉珍5日舉行「洗產地美豬國軍吃 校園將是下一個？」記者會，鄭麗文指出，國防部、教育部、退輔會先前保證會嚴加把關美豬，如今國軍出現破口，學生是否吃到美豬更令人擔憂，他批評蔡政府所有保證沒有一個可信，唯有靠8月28日反萊豬公投擋下萊豬，才有辦法安心繼續吃豬肉。（劉宗龍攝）

國民黨立法院黨團副書記長李德維（左起）、書記長鄭麗文、總召費鴻泰、首席副書記長陳玉珍5日舉行「洗產地美豬國軍吃 校園將是下一個？」記者會，鄭麗文指出，國防部、教育部、退輔會先前保證會嚴加把關美豬，如今國軍出現破口，學生是否吃到美豬更令人擔憂，他批評蔡政府所有保證沒有一個可信，唯有靠8月28日反萊豬公投擋下萊豬，才有辦法安心繼續吃豬肉。（劉宗龍攝）

有民眾爆料，指國軍副功站販售內包裝原產地標記「美國」、外包裝卻寫「台灣」的豬排，遭外界質疑「洗產地」。國民黨團批評，國防部、教育部、退輔會先前保證會嚴加把關美豬，如今國軍出現破口，學生是否吃到美豬更令人擔憂，蔡政府所有保證沒有一個可信，唯有靠8月28日反萊豬公投擋下萊豬。

國民黨團書記長鄭麗文表示，去年立院審查萊豬行政命令時，國防部、教育部、退輔會等部會首長，拍胸鋪保證不會讓國軍、學生、榮民吃到美豬，她質問，若真的有決心不讓美豬進入校園、部隊、不讓公教人員吃到，當初為何不敢直接修法或做成主決議。

「國軍被抓到了」，鄭麗文痛批，現在變成在台灣加工就是台灣食品，如此「洗產地」還得了，試問美豬有無進入校園？她強調，唯有靠人民力量在8月28日透過公投直接擋下萊豬，才有辦法安心繼續吃豬肉，且台灣豬標章就是個笑話。

國民黨團總召費鴻泰說，黨團之前找遍各大賣場，就是找不到美豬，原來都跑進國軍肚子裡面，真的無法再容忍，請蔡英文總統說明美豬後續流向，呼籲全國老百姓共同來找美豬，另請民進黨不要再帶風向，萊豬就是有毒性，台灣老百姓不是二等世界公民，強烈譴責蔡政府、衛福部與農委會。

國民黨團首席副書記長陳玉珍質疑，國防部說豬肉不會用到國軍，但事實上就是國軍吃，教育部也說不用修改法令就可做到，然而國軍已出現破口，試問這些承諾還可信嗎？國民黨立委林奕華說，從國軍爆料吃到美豬一事，校園能否把關令人擔憂。

國民黨立委李德維說，今年1月至5月，已有2000噸美豬進口到台灣，去年修法和民進黨立委纏鬥，希望把禁止萊豬進入校園寫入法案，但始終吃了閉門羹，他要求教育部與相關機關誠實面對。

(中時 )