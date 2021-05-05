近來頻頻傳出移工「洗工」（跨業轉換）問題，據統計，今年1至3月就有1023人洗工，相較去年全年的287人高出不少，勞動部部長許銘春坦言，近期接到外界反映此事，勞動部已著手，也發現部分移工怠工、騷擾雇主等方式，研擬修正「外國人受聘僱從事就業服務法第四十六條第一項第八款至第十一款規定工作之轉換雇主或工作程序準則」，轉換工作還是以轉到相同行業優先，不能一下子轉至產業移工，以有效扼止行為。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部、環保署預算解凍報告。

立委蘇巧慧表示，近期收到許多家庭看護工雇主反映「洗工」，所謂的洗工就是移工進來時是家庭看護工，但為了更好的勞動條件因而選擇轉換至產業移工，據勞動部提供，光今年1至3月就有1023人，相較去年全年的287人達3倍之多。

許銘春表示，受到新冠肺炎疫情影響，移工入國不易，造成產業缺工，加上移工社群朋友介紹、鼓舞之類的，造成很多家庭看護工轉換至產業移工，目前轉換準則原則不開放轉換，但如果有人身傷害、新雇主持招募許可等才可以承接，但發現部分移工利用巧門如怠工、騷擾僱主，「這樣不可取」。

許銘春指出，如果移工怠工雇主可以申請勞資爭議調解，如果認定可歸責於勞工，就可以廢止其聘僱許可；目前也研擬修正轉換準則，未來轉換將以轉同業優先、以有效扼止其行為。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長薛鑑忠指出，如果遭認定為可歸責於勞工，解約後只要勞工出國，僱主即可申請遞補，不用如同失聯移工一樣要等3個月才能遞補。

(中時 )