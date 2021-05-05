愛立信(Ericsson)周二在北美地區推出遠端工作的訂閱服務，讓小型企業員工可以在家工作，並可進入授權的應用程式、雲端儲存和安全工具。

愛立信以販售5G通信網路設備而聞名，但是也開始多元化服務。相關新業務主管Asa Tamsons表示，不僅員工在幾分鐘內可以啟動虛擬工作，他們還可以決定有哪些員工可以進入那些應用或功能。每位員工每月的訂閱服務費用約為100美元。

愛立信已經與多家公司聯手，為客戶提供商業應用的使用，例如微軟的Office套件或雲端的圖形設計軟體。

然而愛利信也擔憂，一些來自大型或小型公司提供遠端辦公服務的挑戰，例如來自微軟和思科。

愛立信最初將瞄準600萬家小企業，並預估美國虛擬工作的市場規模大約在900億美元，虛擬工作者將佔總工作人力的40%。

新冠肺炎傳染病已經讓許多員工居家辦公，為企業的IT支援和網路安全帶來挑戰。愛立信表示，已經與技術服務經銷商Telarus合作，銷售該平台服務。

(時報資訊)