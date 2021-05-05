2020年受惠COVID-19疫情刺激安全運動/通勤需求，全球自行車銷量年增32％。2021年自行車市場需求持續熱絡，目前歐美零售終端自行車庫存量處於低水位，據統計資料顯示，未來10年歐美電動自行車銷量年複合增長率將達16％～17％左右。自行車業者巨大(9921)、美利達(9914)、金屬鏈條大廠桂盟(5306)以及自行車錶領導廠群利(7558)營運表現持續受到市場的看好。

2020年北美/歐洲電動自行車銷量約50萬台/400萬台，全球高階自行車龍頭Specialized預估，至2030年北美電動/傳統自行車將達240萬台/2565萬台；歐洲電動/傳統自行車將達1700萬台/1300萬台，以此推估，未來十年北美/歐洲電動自行車年複合增長率為17%/16%，成為全球自行車市場主要成長動能。

巨大受惠歐美市場需求強勁，Q1財報表現受到市場期待，雖然產能受到供應鏈缺料影響，但在需求持續強勁的支撐下，法人認為，巨大Q2營收及獲利仍將維持季成長的局面。2021年挾著電動自行車與自行車持續成長，有利巨大營運持續成長。

桂盟首季營收年增62.7％，部分高階車種鏈條交期，更已延長至一年以上，目前各廠產能利用率仍維持高檔，並部署增加10％產能因應未來整體市場需求，此外，也推出電動自行車專用鏈條，瞄準電動輔助自行車(e-bike)市場，將對營運成長動能添新柴火。

群利科技為自行車錶商，在2020年第4季推出中高階新產品R750，產品銷售出色，帶動當季及2021年首季營收成長，目前公司訂單能見度看至半年，預期此產品銷售將續強至第3季，再加上中、低階產品穩健出貨，群利2021全年度營收看俏。

(時報資訊)