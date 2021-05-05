美股周二以道瓊表現較佳，科技股續挫；台北股市在鴻海(2317)、台積電(2330)早盤走穩開高，雖台積電開高走低，但市場資金仍鐘愛鋼鐵、航運等傳產股，加上TFT面板的友達(2409)、群創(3481)止跌反彈，台股盤中一度漲逾百點，至17052點，雖台積電壓盤，指數回落至17000點之下，台股盤中維持漲勢，市場氣氛相對周二轉好。

投資人擔心美國聯邦準備理事會（Fed）可能被迫提前升息以及美國即將公布就業報告的不確定性，美股周二走勢分歧，科技股湧現賣壓，那斯達克指數下挫261.62點，跌幅1.88%。道瓊工業指數微漲19.80點或0.06%，以34133.03點作收。標準普爾指數下跌28.00點或0.67%，收在4164.66點。

台積電周二尾盤走穩撐盤，今早開高，台股今天開盤漲34點，儘管台積電盤中翻黑，跌5元，聯發科(2454)也下跌，半導體股續承壓，但中鋼早盤率先開高走高，帶動鋼鐵股群起反攻；昨天重跌的航運也在長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)再度上攻，加上鴻海(2317)上漲，以及人氣續旺的TFT面板的友達、群創止跌反彈，在鋼鐵航運續強，面板反攻支撐；集中市場不畏台積電等權值電子股壓盤，多頭蓄勢叩關17000點。

台股4日收盤成交值6642億元、加計盤後達6723.07億元，超越4月22日收盤成交值6448.89億元、加計盤後6523.88億元，再創歷史新天量；若加上櫃成交值1002.68億元，上市櫃總成交值達7644.68億元，僅次於4月22日上市櫃單日7666.96億元。今早來看，成交值可望略為降溫。

回顧周二，台股4日下跌288.57點，跌幅1.68%，收在16933.78點，成交值新台幣6642億元。三大法人，外資小幅買超0.89億元，投信、自營商分別賣超22.77億元及60.93億元，合計賣超82.81億元。

台股4日最低來到16647點，一度大跌574點，終場仍失守月線17138點與萬七大關，暫時中止連續12個交易日的萬七行情。

(時報資訊)