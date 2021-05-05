美國生技藥廠輝瑞公司（Pfizer）周二將其2021年新冠肺炎疫苖營收預測大幅調升70%，達到260億美元，並表示來自世界各地政府抗疫的需求，將在未來數年帶動公司持續增長。

輝瑞周二公布第一季營收年增45%，為146.8億美元，優於市場預估的134.9億元。淨利年增45.2%，為48.8億美元。經調整後，每股盈餘為93美分，優於市場預估的79美分。

輝瑞上修全年營收與獲利預測，將今年營收目標從594億～614億美元調升為705億～725億美元，將調整後每股盈餘從3.1至3.2美元上修為3.55至3.65美元。

輝瑞表示，公司預期5月將為16歲以上人群的疫苖接種向美國申請完整授權。目前該公司的新冠肺炎疫苖僅獲得美國的緊急使用授權。此外，輝瑞預期很快就能聽到美國監管機構將疫苖緊急使用授權擴及12至15歲人群的消息。

稍早前美國總統拜登宣布新的防疫目標，預計在7月4日國慶日假期之前，讓70%的美國成年人至少接種過一劑新冠肺炎疫苗，以及一旦獲得美國食藥管理局（FDA）批准，美國政府將盡快為12至15歲人群接種疫苗。

基於今年總計將提供16億劑疫苗的合約，這個與德國合作夥伴BioNTech合作開發的新冠肺炎疫苗估將貢獻輝瑞今年營收至少三分之一。輝瑞預期今年將簽下更多合約，也已經與數個國家就2022年和之後的供應進行協商。

執行長Albert Bourla表示：「根據我們所看到的情況，我們認為新冠疫苗的需求可能相當持久，類似於對流感疫苗的需求」。

此款兩劑型疫苗是輝瑞第一季最暢銷的產品。該疫苗的費用和獲利由輝瑞和BioNTech兩合作夥伴五五分拆。

輝瑞預期9月將取得2到11歲兒童的疫苖安全性和有效性數據，屆時擬要求將新冠肺炎疫苖的緊急使用授權進一步擴及該年齡層的接種。

此外，輝瑞也已經向美國監管機構提交疫苖保存環境的新數據，該數據顯示輝瑞疫苗在標準的冰箱溫度下可保存長達4周之久，遠超出目前所知的5天。

輝瑞和BioNTech預計今年將生產多達25億劑新冠疫苗，其中有9億劑尚未納入輝瑞的營收預測中。這表示，如果輝瑞以差不多的價格銷售該數量的新冠疫苗，該疫苖今年的營收額可能比該公司所預測的260億美元還高出逾50%。

輝瑞預計明年將生產至少30億劑疫苗。該公司並預期將在7月份取得第三劑疫苖加強劑的安全性和免疫原性（immunogenicity）數據。

(時報資訊)