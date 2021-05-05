王育敏指蔡英文是民進黨染黑的源頭。(黃福其攝)

國民黨指蔡英文是民進黨染黑的源頭。(文傳會提供)

國民黨指黃承國具黑道背景。(文傳會提供)

國民黨指黃承國具黑道背景。(文傳會提供)

【LIVE直播】國民黨召開「民進黨黑影幢幢，蔡總統還要縱容包庇？」記者會｜2021.05.05

國民黨上午召開「民進黨『黑』影幢幢，蔡總統還要縱容包庇？」記者會，質疑總統府國策顧問黃承國自稱「絕對不是黑道」，但外界對其為天道盟文山會精神領袖指證歷歷，連法院文書中都可找到黃承國有黑道背景的陳述。蔡總統聘黃擔任國策顧問，讓有黑道背景的人堂而皇之進入總統府，是民進黨染黑的源頭，建議蔡總統不要光會震怒，要斷尾求生、依法論法解聘黃承國，並出面向國人道歉，否則如何掃黑、維護治安？

文傳會主委王育敏表示，黃承國具黑道背景，卻不損及與蔡英文的好交情，例如2016年尼伯特颱風肆虐台東，蔡英文匆匆結束勘災就趕回台北，參加黃承國父親黃永盛壽宴；蔡當黨主席，黃是北市黨部主委；蔡當總統，又聘黃為國策顧問，毫不在意黃具黑道背景。

她說，蔡英文拉黃承國，黃拉趙映光，昨天又傳出立委王美惠在嘉義市黨部千人入黨有黑二代，蔡還要裝看不見？民進黨染毒染黑不是只開除趙介佑黨籍，源頭及始作俑者就是蔡英文，宣示要打擊犯罪的蔡英文還要躲在背後震怒，卻不敢出來面對大眾質疑；「一黨之不治，何以天下國家為！」蔡英文若無心整頓繼續神隱，人民如何相信政府有決心掃黑？

文傳會副主委黃子哲指出，根據「臺灣高等法院97年聲再字第346號刑事裁定書」中提到，「…但因被害人葉永堂邀同具『黑道背景之黃承國』介入，…」。「臺灣臺北地方法院90年訴字第745號刑事判決」也提到，「…但告訴人表示所有事情均由『天道盟的黃承國』處理，…。」證明黃承國過去黑道關係密切。

台北市議員徐巧芯質疑，為何黃承國可以掌控民進黨台北市議員關係與趙家勢力？黃承國的存在，就是成就蔡英文，且黃承國在擔任民進黨台北市黨部主委期間持續參加幫派活動，與其他幫派大哥同桌討論事情，如此沒與黑道切割的人，竟可擔任國策顧問，掌握民進黨在台北市的勢力，蔡英文應出面說明道歉。

文傳會副主委黃子哲說，依《總統府資政國策顧問遴聘辦法》被遴聘者有3要件「曾任政府機關、民意機關重要職務或主要政黨負責人，政績卓著；社會各領域傑出或專業人士，貢獻卓著；對國家有特殊貢獻或對於國家大計具有卓識碩見。」黃承國符合哪款？是黑道專業人士或人頭黨員專業？把民進黨染黑貢獻卓著嗎？

他說，《總統府資政國策顧問遴聘辦法》也有兩項解聘要件「有危害國家安全或重大利益之行為；有重大影響政府聲譽之行為。」依法論法，黃承國已嚴重影響政府聲譽，蔡無論當總統或黨主席，都不該縱容包庇，建議蔡英文斷尾求生，解聘黃承國。

(中時 )