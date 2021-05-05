一名女網友發文抱怨，一位署名「謝學生」的顧客下訂多項餐點，讓10多位外送員在屏東某間學校的側門苦苦等待，直到外送員們驚覺不對勁，比對訂單名字後發現都是同一人，才知道自己被耍了，可惡行徑引發網友討論，現在的教育真差，小孩子的道德觀念都沒有了。不過，也有人認為，此事不一定是學生所為，也許是有奇怪的人故意想惡搞學校、抹黑學生。

一名女網友昨在臉書社團《外送員的奇聞軼事》發文分享，老公接單後送餐到屏東某一所學校的側門，但卻發現現場有超過10隻熊貓聚集，分別載著飲料、蔥油餅、泰國蝦、星巴克和麥當勞等餐點，大家一起在原地等待，但伴隨著時間的流逝，卻遲遲沒看到客人來取餐，讓許多外送員開始驚覺事情有些不對勁。

在場的熊貓外送員們比對下單者姓名後，發現下單者都是一位署名為「謝學生」的客人，才知道原來被惡作劇了，但這樣的行為，讓原PO忍不住痛斥，「謝學生，你知道你浪費多少人的時間嗎？你覺得捉弄人好玩，反正不用付錢？」

貼文引起網友討論，「小孩子教育真差，道德規範都沒有」、「外送服務不是這樣用的，無聊當有趣」、「現在的人怎麼了？」、「太惡劣了吧！」但也有人分享自身經驗，接單曾遇過叫張政治、張警察的客人，一周內叫了好幾張單要求送到墳墓，只能說怪人超多，但署名與客人的真實身分恐怕無關，因此這位客人雖叫做「謝學生」，但可能不是學生所為，也許是有奇怪的人故意想惡搞學校、抹黑學生。

(中時新聞網)