成功國宅13棟傳出住有確診華航機師，而當地的里長和居民都是臨時接到通知，才知道有確診者，引發居民不滿，完全不了解相關情形，無法掌握，雖目前已完成全棟大消毒，但大安區群英里長石忠勝表示，起初大家恐慌是誤以為是案1153，衛福部也沒清楚告知，是經過千辛萬苦調查後才得知是案1102。

華航機師確診風暴讓台北市民人心惶惶，而成功國宅13棟也傳出有確診華航機師的足跡，當地居民表示，有華航機師一家四口確診已隔離，但衛福部不公布也造成當地居民的恐慌；石忠勝說，衛福部稱不讓民眾恐慌，但居民無法掌握，反而人心惶惶，更加混亂。

石忠勝說，查明後才得知，確診者並非案1153，而是案1102的確診者，目前已隔離，而案1102是在家中居家檢疫病發，就自行通報相關單位，並未到處跑，與案1153情形不同，不過，衛福部不公布情形，就連里長也很難掌握。

石忠勝說，這次機師染疫的情形衛福部應利用民政局系統，來掌握機師的動向，還有機師僅3天的居家檢疫期實在太短，搞得當地居民相當緊張。

台北市衛生局疾病管制科長余燦華說，不能針對個案作說明，但接獲中央指揮中心的通知，就會到相關地點做消毒；至於確診者足跡則是由中央掌握，衛生局無法得知。

(中時 )