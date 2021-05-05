梅雨首波鋒面今天通過台灣，鋒面挾帶雷雨胞為苗栗以北帶來雨勢，但鋒面移動速度快，晚上就遠離，到底何時才有梅雨滯留鋒面，帶來持續性豪大雨？氣象達人彭啟明表示，可能要等到五月底六月初才有機會，萬一梅雨鋒面偏北就較不樂觀，若直對台灣將造成劇烈降雨，從雨量預測圖上來看，雨量恐達400至500毫米，旱澇之間只有一線之隔。

期盼已久的梅雨鋒面今天報到，但雨只下在北部，南部降雨機會小，下波鋒面也預計只會接近北部海面，在周末快閃，中南部只能靠午後雷陣雨撐著，到底水庫何時能解渴？彭啟明表示，各種預測上皆指出，台灣今年很有可能比較晚進入典型梅雨鋒面，可能要到五月底六月初才有機會。

彭啟明說，從30至45天中期預測的累積雨量來看，六月東亞的確有典型梅雨鋒面，也就是滯留鋒面發展的態勢，台灣也在這區域當中，但就在梅雨鋒面的邊緣，雨量有機會多，也有機會少，尤其以梅雨鋒面這種大尺度環流來看，南北擺盪300至500公里非常正常。

彭啟明說，梅雨滯留鋒面若來台，將連續好幾天的豪大雨，對台灣也會有相當大的壓力，一方面希望有充分的雨水解旱，萬一滯留鋒面偏北就較不樂觀，若直對台灣也會造成劇烈降雨，旱澇之間只有一線之隔。從中期預測累積雨量圖上可看到，若典型梅雨鋒面正對台灣，可能帶來400至500毫米的超高雨量。

台灣面臨近50年來最大旱災，全台最慘的德基水庫蓄水量只剩3.5%，比昨天多0.2%，鯉魚潭水庫也很慘，蓄水量4.9%，全台最大的曾文水庫，蓄水量8.9%，低於10%以下，非常不樂觀。全台19座水庫，有8座蓄水量低於10%以下，包括寶山第二水庫6%、永和山水庫5%、石門水庫19.7%、霧社水庫9.8%、阿公店水庫9.1%，以及德基、鯉魚潭、曾文水庫。

(中時新聞網)