美國貿易代表戴琪今天說，要終結2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情、促進經濟復甦，就必須讓疫苗在全球各地更普及。

路透社報導，戴琪（Katherine Tai）在美洲國家協會（Council of the Americas）會議上發表談話表示，全球在終結疫情上做出實質進展，但前方還有許多工作要做。

她說：「包括讓疫苗更為普及，並解決全球疫苗取得不公問題，這不只是公共衛生的必要條件，經濟復甦也仰賴於此。」

戴琪將在本週稍晚舉行的世界貿易組織（WTO）總理事會（General Council）上，針對開發中國家在豁免新型冠狀病毒疫苗的智財保護提案展開討論。

她近日一直與主要疫苗製造商的高層見面，討論豁免智財保護的提案以及提高疫苗產量與分配的方法。

白宮幕僚長克蘭（Ron Klain）今天說，戴琪將「展開會談，討論讓疫苗更廣泛分配、核發與分享的方法」。克蘭又說，未來幾天將提供更多細節。

許多民主黨籍的參眾議員都敦促拜登政府支持免除新型冠狀病毒疫苗的專利保護，稱這麼做有助於挽救人命，把「人命」置於「藥廠獲利」之上。

製藥業者則認為豁免提案範圍太過廣泛，深怕這會設下先例，削弱未來研發疫苗的動力。

聯邦眾議院歲計委員會（House Ways and Means Committee）貿易小組委員會主席、民主黨籍議員布盧門瑙爾（Earl Blumenauer）告訴記者，戴琪等官員正試著闢出一條新路，而縮小豁免提案範疇將有助於消弭藥廠的疑慮。

聯邦眾議員迪勞洛（Rosa DeLauro）告訴記者，她今天稍早與商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）談過話，看到「一些正面跡象」，顯示拜登政府致力於協助其他國家度過當前的人道危機。

十多名共和黨籍聯邦眾議員今天致函戴琪，敦促她持續反對免除智財保護，說免除智財保護無法有意義地改善疫苗普及性。

聯邦眾議院司法委員會（House Judiciary Committee）高階共和黨人伊薩（Darrell Issa）寫道：「擬議中的豁免專利權保護範疇太過廣泛且不合理，會傷害經濟且帶來的益處也微不足道。」

(中央社)