民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光之子趙介佑，因涉毒被逮，引爆民進黨內染黑案件。對於流出民進黨立委何志偉與趙映光同遊日本的影片，何志偉今受訪表示，他過去曾擔任獅子會的會長，該影片是到日本九州參訪交流，有人刻意要用小刀捅他，沒關係都流出來，他不需要為自己辯駁，相信民眾的眼睛是雪亮的。

針對流出曾與趙映光同遊日本的影片，何志偉說，此次茶壺風暴，民進黨內部醜聞鬼影幢幢，一直有系列的在運作，幾張照片就要讓破壞一個人的形象，要打的就是他一個人，如果關聯性串聯起來，就是要趁機處理執政黨，身為執政黨委員，浪費社會資源及造成社會安定信心動搖，向大家道歉，至於背後動機為何，相信民眾的眼睛是雪亮的。

趙映光日前出面聲明，感謝陽信銀行董事長陳勝宏及何志偉在評委會力挺兒子，何志偉當天出面反駁「潑黑水不道德」。何志偉今再度表示，趙家真的很黑，現在被點名都會被黑到，所以大家可以用動機去看，過去選舉時趙家有很幫忙他嗎？市黨部選舉有挺他嗎？他不是複雜的人，邏輯清晰透徹。

傳出蔡英文總統及黨中央曾致電何志偉，希望何低調冷處理，何志偉表示，沒有人要求他不能講話，民進黨本質就是可以大鳴大放，採合議制，但必須謹守一個原則，就是民進黨的創黨價值；至於是否曾接到總統或黨中央電話，何志偉則說，當然不會跟你們（指媒體）說。

此外，近期流出的照片也出現內政部長徐國勇與趙映光一同出席餐會，徐國勇卻稱兩人不熟，媒體詢問如何看這件事，何志偉說，他不是警政機關，內政部是天下第一大部，徐部長要跟任何人接觸互動，相信有他的智慧，他不是徐的發言人，不代替徐做任何回答。

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(中時 )