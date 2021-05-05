文化部拼國際影音平台8月開播，日前以限制性招標方式邀中央社獨家提案。文化部今（5）日公布「國際影音串流平台」採購案審查會議結果，因中央社所提計畫符合採購基本需求，同時具備國家隊精神，獲審查委員會決議通過。

文化部表示，國際影音平台採購案於3月邀請公視提案，但公視提案未通過審查。為確保國際影音平台達成為台灣向國際發聲目標，文化部持續研析法律，並於諮詢各界意見後，以限制性招標方式，邀請執行前導計畫的中央社提案。

文化部指出，審查委員認為中央社所提計畫符合本案相關基本需求，如專責組織、專責行政與製播空間、專戶專款運用等，並規劃以國家隊精神，整合公共媒體及民間媒體等各界能量，製作多類型影音內容。因此，中央社提案於昨（4）日審查委員會議，以6票同意、1票不同意，獲審查決議通過。

文化部說明，審查會議雖已通過審查，但因審查委員對於國際影音平台仍有期許與建議，文化部將儘速與中央社就建議事項進行議約程序。

(中時 )