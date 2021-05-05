「四大天王」之一的劉德華，動人歌聲加上俊帥外型，一直是不少女粉絲心中的頭號男神，在與妻子朱麗倩結婚前，對感情生活一向低調的他，曾與女星喻可欣有段長達3年刻骨銘心的愛情，不過由於兩人分手的相當不愉快，喻可欣在事後竟爆料兩人交往期間的點點滴滴，就連母親都暗指劉德華想拿錢了事。

喻可欣是劉德華出道以來唯一承認過的女友，兩人僅認識13天就相戀交往，相當恩愛的兩人一度被外界認為會結婚生子，不過交往3年後宣告分手，喻可欣更因此出書談論與劉德華交往期間的點滴，不僅大爆兩人性生活，更直指初夜是獻給對方，甚至為了配合新書宣傳自稱是「劉德華太太」，還指出兩人分手後，劉德華跟朱麗倩一起生活，卻與她還藕斷絲連。

喻可欣55歲仍單身，外界推測或許是被劉德華傷透了心。（圖／微博）

根據《新浪網》報導，劉德華與朱麗倩結婚時，被問到是否有跟喻可欣簽下結婚協議書，當時他不僅大方承認，更強調不擔心對方把協議書公開，不過被問到是否後悔簽過協議書？他選擇低調不回應，多年前，喻可欣和母親一起上節目，她受訪時始終不願提「劉德華」三個字，對此，母親表示劉德華想拿錢了事，甚至痛批劉德華「騙了可欣，也騙了現在的老婆」，更透露喻可欣仍然很恨劉德華。

如今喻可欣55歲依舊單身，也讓外界推測或許是被劉德華傷透了心，之前一度傳出她與劉德華的替身杜奕衡傳出緋聞，但被她堅決否認。

(中時新聞網)