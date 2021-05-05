台中市南區5日凌晨三點多驚傳賓士車酒駕撞死行人悲劇，經證實被撞死70歲陳姓婦人為媒體人黃暐瀚母親，據悉陳婦一人獨居在南區和平里，家人居住在附近，她平日都是清晨4點出門運動，不知為何5日會提早出門。

這起車禍發生在南區東興路一段與樹義一巷路口，30歲方姓男子疑酒後駕黑色賓士車行經東興路一段與樹義一巷路口時，疑似車速過快，撞上正在過馬路的陳姓女子，但方男肇事後並未立即報警，反而是到附近超商買酒，疑為逃避酒駕刑責。

台中市南區5日凌晨三點多驚傳賓士車酒駕撞死行人悲劇，一名30歲方姓男子疑酒後駕黑色賓士車行行經東興路一段與樹義一巷路口時，疑似車速過快，撞上一名正在過馬路的女子。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

由於撞擊力道過大、女子遭拖行超過50公尺，女子頭部重創、身體多處骨折當場無生命跡象，送醫急救仍回天乏術，方男經酒測已超標，肇事原因仍待警方調查釐清。

事後經證實，罹難的為媒體人黃暐瀚母親，據悉陳婦一人獨居在南區和平里，家人居住在附近，她平日都是清晨4點出門運動，不知為何5日會提早出門。

知名媒體人黃暐瀚。（圖／中時資料庫）

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