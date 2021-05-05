台中市南區5日凌晨三點多驚傳賓士車酒駕撞死行人悲劇，經證實被撞死70歲陳姓婦人為媒體人黃暐瀚母親，據悉陳婦一人獨居在南區和平里，家人居住在附近，她平日都是清晨4點出門運動，不知為何5日會提早出門。
這起車禍發生在南區東興路一段與樹義一巷路口，30歲方姓男子疑酒後駕黑色賓士車行經東興路一段與樹義一巷路口時，疑似車速過快，撞上正在過馬路的陳姓女子，但方男肇事後並未立即報警，反而是到附近超商買酒，疑為逃避酒駕刑責。
由於撞擊力道過大、女子遭拖行超過50公尺，女子頭部重創、身體多處骨折當場無生命跡象，送醫急救仍回天乏術，方男經酒測已超標，肇事原因仍待警方調查釐清。
事後經證實，罹難的為媒體人黃暐瀚母親，據悉陳婦一人獨居在南區和平里，家人居住在附近，她平日都是清晨4點出門運動，不知為何5日會提早出門。
★中時新聞網提醒您：
喝酒不開車、開車不喝酒！
未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。