俄羅斯獲准以奧會會旗代替國旗出征東京奧運。（摘自網路）

俄羅斯代表隊在本屆東京奧運的備戰一波三折，現在他們將以「ROC」的名號參加東京奧運了。因為世界反禁藥組織(WADA)對俄羅斯下達國際賽禁令，導致選手無法以國家隊名義參賽，必須變著法子進去。首先是不得使用國名，「ROC」就是俄羅斯奧會(Russian Olympic Committee)的縮寫，並且只能使用縮寫，因為隊名不得包含Russia這個字。

其次是國旗不能出現，選手將以俄羅斯奧會的會旗來代替國旗，就是五個圈圈加上白、藍、紅的國旗色。俄羅斯國歌亦不得出現，原先他們提出替代歌曲「喀秋莎(Katyusha)」，這是二次大戰時流行的俄羅斯民謠，但是俄國味太重而遭到駁回。最後國際奧會認可他們使用柴可夫斯基的第1鋼琴協奏曲，摘出其中一段做為代替歌曲。

2019年12月，因為俄羅斯代表隊作弊事件頻傳，穢跡昭彰，WADA下令禁賽4年，剝奪他們參與國際賽事的權利。但是2020年12月出現變化，俄羅斯上訴國際體育仲裁庭取得成果，禁賽期間被降為兩年，最快2022年12月解禁。俄羅斯失去了東京奧運與2022年世足賽，損失已經降到很小。

其實歐美各國作弊都很嚴重，俄羅斯被禁賽的背後牽扯到國際政治角力，美國試圖以撤走金援來威脅WADA，要他們把俄羅斯趕盡殺絕，但是沒有成功。俄羅斯在2018年平昌冬奧使用的名號是「俄羅斯奧運選手團(OAR, Olympic Athlete from Russia)」，這次是連全名都不能用，只能看到縮寫ROC。

(中時新聞網)