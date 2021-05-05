美國商務部敦促台積電(2330)等台灣企業優先滿足美國汽車業者需求，緩解晶片短缺問題。台積公司回應指出，支援車用電子客戶的產能需求是首要考量。

路透社報導，美國商務部部長雷蒙多（Gina Raimondo）出席美國商業團體「美洲國家協會（Council of the Americas）」的一場活動，在回答通用汽車（General Motors）主管提問時表示，「我們正努力看能不能讓台灣和台積電優先滿足我們汽車企業的需求，因為有許多美國工作岌岌可危。」

台積公司表示，正盡所能為客戶解決晶片供應面臨的挑戰。台積電今年1月宣布支援車用電子客戶的產能需求是首要考量，即刻與其他客戶合作，動態調整、重新分配晶圓產能，以支援全球汽車產業。受到美國德州的暴風雪，及日本晶圓廠生產中斷的意外，讓車用晶片短缺現象進一步惡化。台積電指出，總裁魏哲家於4月線上法人說明會中預估，在生產力提升的情況下，台積電客戶車用半導體元件短缺的現象可望於第3季大幅改善。

台積電董事長劉德音日前首度接受美國電視台專訪，他評估台積電6月底前能滿足汽車業者的最低晶片需求。劉德音說，台積電今年1月試著盡可能提供汽車業者晶片。就目前狀況而言，台積電能滿足客戶最低需求的時程已提前2個月，6月底前就能做到。劉德音強調，這不代表晶片短缺能在2個月內結束，畢竟供應鏈需要更多時間恢復正常。

(時報資訊)