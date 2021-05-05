美國財政部長葉倫否認她預測或建議升息，周三香港股市開低後翻紅，目前恆生指數小漲0.4%，國企股(H股)漲0.25%。

美國財政部長葉倫周二在一場線上活動中表示，利率可能需要調升，以免美國經濟過熱，受此打擊，由大型科技股等成長股領跌，隔夜標普500指數收跌0.67%，盤中一度跌1.5%。那斯達克指數更重挫近2%。

惟之後葉倫在出席另一場會議時試圖淡化這番升息言論，並表示她不認為通膨會成為美國經濟的問題，但如果通膨真的造成影響，她相信聯準有能力解決這些問題。

受美國科技股大跌影響，恆生科技股指數表現疲弱，目前跌1.25%。

大陸銀行股表現強勁，交通銀行漲3.5%，招商銀行漲2.50%，1.37%，中國銀行漲1.29%。

原油價格站上7周高點，以及受倫敦期銅漲破每噸1萬美元大關激勵，資源股持續上漲，中石油和中海油均上漲逾2%，中石化漲0.7%。紫金、江銅、新鑫、中鋁同步走高。

(時報資訊)