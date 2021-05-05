為宣傳828反萊豬等公投案，國民黨展開地方幹部訓練講習，並要求黨內立委負責各自選區的講習主持。立委許淑華主持南投場講習，現場基層黨員出席踴躍、反應熱烈甚至還會主動向台上的許打招呼、示好，爆棚的人氣引起了港媒注意，更傳出黨中央將借重許的魅力，協調由許幫忙主持彰化縣藍營失利的選區。

根據香港媒體《中評社》4日報導，全台國民黨籍立委紛紛投入自家選區講習，南投縣2席國民黨立委許淑華、馬文君將各辦講習，4日由許打頭陣，在南投縣議會主持講習會議，與會者包括南投縣黨部主委何勝豐、黨部幹部、黨籍縣議員等人，就連許多地方黨員也主動參加，現場近乎爆滿且情緒高昂，踴躍程度可見一斑。

許淑華表示，「拚公投如同作戰」，要求黨員如同拚大選般動員催票，據統計至少要500萬人出來投下同意票才可以過關，國民黨在2020年大選拿下550萬票，要催出500萬票不是不可能，尤其民調顯示高達7成民眾反萊豬，只要把立場闡述清楚，相信一定可以取得民眾認同，盼黨員共同努力將南投的投票率拉起來。《中評社》報導特別強調，許淑華語畢，在場黨員立刻報以如雷掌聲，相當熱絡。

報導透露，彰化縣4席區域立委國民黨僅有謝衣鳳拿下1席，故黨中央特別協調許淑華幫忙主持彰縣的失利選區，可見黨中央對許的知名度與高人氣也相當器重。許日前宣布參選2022年南投縣長，這次的講習讓許展現高度地方號召力，日後的調度也將讓許有更多發揮空間。

(中時新聞網)