人生三十而立，本該成家立業的年紀，但在大陸越來越多年齡約落在35歲左右的民眾卻充滿焦慮，在職場、家庭上開始面臨所謂的「35歲危機」；而按大陸人口結構來看，35歲左右的人口約有2億人，35歲焦慮正在成為大陸當前社會被受關注的現象。

大陸官媒新華社欄目「新華視點」近日以專文談大陸特有的「35歲焦慮」現象。文章稱，高層變動令38歲的網路公司職員Tony不得不離職。在求職的兩個月裡，他幾次遭拒終於發現，社會熱議的「35歲門檻」，隱形而堅硬地矗立著。

「開始我沒在意，但10個有意願的職缺裡，有大概3到5個被人資打槍說「年齡不行」。Tony更直言，有公司HR態度很直接，「我們不需要這麼資深的人」。

與Tony有同感的人不在少數。智聯招聘的一項調查顯示，80.1％的中高齡求職者認為，找工作最大的困難是年齡限制；而2019年資料顯示，明確要求求職者35歲以下的崗位比例，與兩年前相比上漲2個百分點，35歲職場人面臨的境遇或將更難。據悉，大陸目前至少有2億人口正處於35歲前後。

在一家互聯網醫藥公司的簡妮說，公司35歲以上員工約占20％至30％。在某遊戲公司，35歲以上人群占四分之一以下。一家互聯網創業公司老闆說，公司管理層大都在30歲至35歲之間，一線員工中「90後」居多。

而根據《互聯網人才流動報告2020》顯示，19家網路企業的人才平均年齡為29.6歲。其中位字節跳動和拼多多的人才平均年齡僅為27歲。19家公司中員工平均年齡最高的是滴滴出行，為33歲。

被負面定性，成為焦慮的一大來源。一家網路企業的HR副總裁直言，「35歲前一直未能晉升，一定說明職業能力存在某些問題。」在香港某獵頭公司任職總監的Christy也說。35歲前還做不出什麼成績，會被定義為事業上不太成功。

此外，35歲職場人的家庭負擔明顯加重。像是小A在接受採訪的同時，她正一邊寫檔，一邊打電話指揮阿姨帶老二打疫苗，跟老大的老師溝通情況，還要給鐘點工指揮做家務。「一天就24個小時，精力有限，各種家務也導致自我提升時間減少，應對工作更吃力。」

不過，同時，也有人認為無需過度渲染「35歲危機」。職場部落客「職小跳」說，人到中年，本來就會面臨更多複雜的需求和問題。35歲後選擇創業的小王也認為，年齡不應是桎梏，35歲的職場人可以有更多元的選擇。

剛過35歲門檻的Zoe也說，自己從焦慮到不焦慮的轉變，緣於更多的接納和學習；「就算沒爬上金字塔，也可以給自己搭建一座金字塔。」

(中時 )