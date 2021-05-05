38歲大陸女星馬麗2018年結婚，和老公演出過多部喜劇，由於她曾罹患抑鬱症，當時不想和任何人接觸，還好喜劇拯救治癒了她，她接受訪問時也提到，日前她才發生緊急事故，差點在飛機上窒息，因此現在最大的願望就是平安活著。

馬麗為宣傳新片《陽光劫匪》接受採訪，透露前天搭飛機時，因為長期拍攝造成過於勞累，加上她正在節食減肥，導致身體處於十分虛弱的狀態，因此飛機一離地，她就立刻感受到強烈不適感，「我的舌根發硬甚至瀕臨窒息，難受到想砸窗戶跳飛機」。

馬麗坦言當時第一個想法就是兒子怎麼辦，擔心自己再也見不到孩子，所幸機組人員立刻嘗試各種急救，情況才終於穩定，這件事也讓馬麗感慨，儘管都過去了，但她現在唯一的願望就是希望所有人都平平安安地好好活著，其實過去她也曾分享過差點在飛機上窒息的經歷，當時她竟被空姐丟在走廊，還好助理立刻打電話叫救護車。

網友們也紛紛分享類似經歷，就有人表示：「我老公坐飛機也這樣，心慌氣短，去醫院說是傾向抑鬱症，坐飛機前得吃藥能緩解，我覺得是密閉空間恐懼症。」、「真的是這樣，我也有過，很難受，就是暫停呼吸那種。」

(中時新聞網)