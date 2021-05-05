外媒「sportskeeda」撰文指出，本屆東京奧運是台灣在羽球項目奪牌最佳機會。以「中華台北能否在東京奧運奪下首面羽球獎牌？」為題，點出最有機會奪牌人選，及台灣如何訓練出擁有世界級水準的羽球選手。

以下是部份內文，該國目前擁有BWF巡迴賽中最好球員，由世界排名第一的戴資穎、世界排名第4男單周天成和世界排名第7李洋／王齊麟雙打組合為首最有機會奪牌，中華台北在羽球運動中崛起源於政府對這項運動的投入和奉獻。在合作金庫等眾多私人組織大力支持和資助下，羽球在全國受到支持，進而從高中和大學中選拔才華橫溢的羽球員。

國家特別照顧這些球員，培養他們全部潛能，提高他們的技巧和球場上動作。透過為這些選手提供細微的訓練，中華台北成為世界一流的羽球強國之一，有望在世界舞台上取得成功。世界第一的戴資穎顯然是中華台北最有希望的球員。26歲的她在所有人中最有可能獲得獎牌。她的進攻能力和難以捉摸的技巧使她成為一個令人恐懼的對手，但她生涯至今還未在奧運和世錦賽證明自己，奧運連兩屆未能打進16強，不過本季狀況非常出色。

世界排名第4的周天成在2016年里約奧運會打進八強，他有機會在要來的東京奧運走更遠，身為2018年亞運會銀牌得主的他在年初就參加亞錦賽，2021年也表現出色。這位31歲年輕人將成為中華台北男單金牌最大希望，而除了周天成，中華台北還有世界排名第10的王子維，他將前往東京嘗試奪牌，考驗自己能走到哪裡，到目前為止，2018年亞運會銅牌得主的他也被寄予厚望。

(中時新聞網)